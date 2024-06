Volley, la Francia vince la Nations League: Patry e Tillie risolutori, Giani in trionfo. Giappone ko

La Francia ha vinto la Nations League di volley maschile, sconfiggendo il Giappone per 3-1 (25-23; 18-25; 25-23; 25-23) nella finale andata in scena a Lodz (Polonia). Dopo aver battuto Italia e Polonia al tie-break, i Campioni Olimpici hanno avuto la meglio sui mai indomiti asiatici e hanno conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante per la seconda volta nella storia dopo il sigillo del 2022 a Bologna.

I ragazzi di coach Andrea Giani si lanciano così con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Parigi 2024, mentre i nipponici mancano l’appuntamento con il trofeo dopo il terzo posto di dodici mesi fa. I Galletti hanno fatto la differenza sul 21-21 nel primo set dopo una lotta punto a punto. Il Giappone ha dominato il secondo parziale, ma poi i transalpini sono stati più cinici nella terza frazione (contenendo un tentativo di rimonta da 13-19) e nel quarto set (ribaltando un pericoloso 22-23).

Prova sopra le righe da parte dell’opposto Jean Patry (24 punti, 3 muri) e dello schiacciatore Kevin Tillie (13 punti), affiancato di banda da Yacine Louati (11 punti). C’è stato spazio anche per il martello Trevor Clevenot (5 punti), al centro Le Goff (9 punti, 3 muri) e Jouffroy (5) sotto la regia di Brizard, brillante il libero Grebennikov. Al Giappone non sono bastati gli attaccanti Ishikawa (17 punti), Nishida (11) e Miyaura (10).