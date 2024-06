Volley, la Francia ribalta la Polonia al tie-break e vola in finale di Nations League

La Francia ha sconfitto la Polonia per 3-2 (22-25; 25-22; 25-23; 20-25; 18-16) e si è qualificata alla finale della Nations League 2024 di volley maschile. I Campioni Olimpici hanno espugnato la tana di Lodz, infliggendo un grandissimo dispiacere ai padroni di casa di fronte al proprio pubblico.

I Campioni d’Europa erano infatti avanti per 11-8 nel tie-break e hanno avuto due match-point non consecutivi (14-13 e 15-14), ma non sono riusciti a concretizzarli e i Galletti hanno piazzato il ribaltone risolutore. I ragazzi di coach Andrea Giani hanno avuto la meglio sui detentori del prestigioso torneo internazionale itinerante e domani sera (ore 20.00) affronteranno la vincente di Slovenia-Giappone nel match che metterà in palio il titolo.

La Francia ha perso il primo set e poi si è trovata sotto per 15-11 nella seconda frazione, ma è riuscita a ribaltare il confronto e a portarsi sul 2-1. La Polonia ha avuto la reazione nel quarto set, ha trascinato la contesa al tie-break e sembrava avere il successo in pugno, ma sul più bello si è spenta. Prova di spessore da parte dello schiacciatore Louati (21 punti) e dell’opposto Faure (20), in doppia cifra anche l’altro martello Clevenot (14) e il centrale Le Goff (11 punti, 5 muri) sotto la regia di Brizard. Alla Polonia non sono bastati il centrale Huber (18 punti) e il bomber Boladz (13), schierati al posto di Kurek e Leon, 12 punti per il martello Fornal.