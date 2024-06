Volley femminile, quando si gioca la Final Eight di Nations League 2024: date, tabellone, programma, orari, tv

Si è delineato il tabellone della Final Eight della Nations League di volley femminile, che andrà in scena a Bangkok (Thailandia) dal 20 al 23 giugno. Il prestigioso torneo internazionale itinerante giunge alle sue battute conclusive, alla fase a eliminazione diretta parteciperanno le prime sette classificate della fase preliminare e la Thailandia in qualità di Paese ospitate. Gli accoppiamenti sono stati determinati proprio dalla graduatoria: la prima contro le padrone di casa (fuori dalla top-8), la seconda contro la settima, la terza contro la sesta, la quarta contro la quinta.

L’Italia ha chiuso al secondo posto e se la dovrà così vedere contro gli USA. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno tutte le carte in regola per farsi strada nel torneo e per superare il turno, regalandosi così la semifinale da disputare contro la vincente della sfida tra Polonia e Turchis. Dall’altra parte del tabellone, invece, l’imbattuto Brasile si è guadagnato il diritto di fronteggiare la Thailandia, partendo con tutti i favori del pronostico per meritarsi la semifinale contro la vincente di Cina-Giappone.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Eight della Nations League 2024 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; diretta live testuale su OA Sport per le partite dell’Italia. Gli orari sono italiani (a Bangkok sono cinque ore avanti rispetto a noi).

TABELLONE FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Brasile vs Thailandia

Cina vs Giappone

Italia vs USA

Polonia vs Turchia

CALENDARIO FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

ATTENZIONE – La programmazione dettagliata delle partite è in fase di definizione.

Giovedì 20 giugno

Ore 12.00 Quarto di finale 1

Ore 15.30 Quarto di finale 2

Venerdì 21 giugno

Ore 12.00 Quarto di finale 3

Ore 15.30 Quarto di finale 4

Sabato 22 giugno

Ore 12.00 Semifinale 1 (l’ordine degli incontri verrà definito dopo i quarti di finale)

Ore 15.30 Semifinale 2 (l’ordine degli incontri verrà definito dopo i quarti di finale)

Domenica 23 giugno

Ore 12.00 Finale per il terzo posto

Ore 15.30 Finale per il primo posto

PROGRAMMA FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.