Volley femminile, Polonia sul podio in Nations League! Lavarini fa festa, Brasile ko. Attesa per Italia-Giappone

La Polonia ha conquistato il terzo posto nella Nations League 2024 di volley femminile, sconfiggendo il Brasile per 3-2 (25-21; 26-28; 25-21; 19-25; 15-9) nell’atto conclusivo che metteva in palio il gradino più basso del podio a Bangkok (Thailandia), dove alle ore 15.30 Italia e Giappone si fronteggeranno per il titolo.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini, capaci di eliminare la Turchia al tie-break e poi sconfitte dalle azzurre con il massimo scarto, hanno avuto la meglio sulle più quotate verdeoro, che si erano arrese al cospetto del Giappone in semifinale. La Polonia ha replicato il terzo posto dello scorso anno, mentre il Brasile resta giù dal podio dopo aver concluso da imbattuta la fase a gironi.

Prestazione di lusso da parte della schiacciatrice Lukasik (21 punti) e dell’opposto Stysiak (20 punti, 3 muri), in doppia cifra anche gli altri martelli Czyrnianska (13 punti, 3 muri) e Medrzyk (11) e la centrale Korneluk (11 punti, 7 muri!). Al Brasile non sono bastate le attaccanti Gabi (22 punti) e Bergmann (20 punti), 5 muri per la centrale Carol (13 punti).