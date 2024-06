Volley femminile, l’Italia vuole chiudere alla grande la prima fase di VNL contro la Serbia campione del mondo

L’Italia vuole chiudere in bellezza contro la Serbia una fase eliminatoria della VNL 2024 sicuramente molto positiva. E’ vero che le azzurre avevano il dovere di dare il massimo dovendo ancora conquistare l’accesso ai Giochi Olimpici ma la formazione azzurra era chiamata a riscattare una stagione 2023 negativa, a lasciarsi dietro alle spalle polemiche, sconfitte, asti vari e il percorso intrapreso da Julio Velasco e dalla sua Nazionale ha centrato da subito l’obiettivo.

L’Italia affronta le campionesse del mondo della Serbia che, come da tradizione, hanno snobbato la Nations League per puntare tutto ai Giochi olimpici di Parigi con un gruppo che per due volte è stato in grado di salire sul gradino più alto del ondo al Mondiale e che ha l’oro olimpico come unico obiettivo non ancora centrato nel suo ciclo costellato di vittorie.

Per questo il tecnico serbo Giovanni Guidetti ha lasciato spesso a riposo le sue titolari puntando soprattutto sulle seconde linee e inanellando finora solo tre vittorie sulle 12 partite disputate. Un ruolino di marcia comunque al di sotto delle aspettative, visto che la Serbia possiede comunque un vivaio di qualità in grado di fornire giocatrici di buon livello alla Nazionale che però non sempre è riuscita a comportarsi secondo le aspettative.

Le azzurre arrivano cariche a quest’ultimo appuntamento grazie alla vittoria ottenuta ieri contro le campionesse olimpiche degli Stati uniti che fa il tris con quelle contro Canada e Corea del Sud conquistate nello slot di Fukuoka. Velasco, con in tasca qualificazione olimpica e qualificazione alla Final Eight di VNL potrebbe anche fare qualche esperimento ma la voglia di chiudere bene questa fase di qualificazione e conquistare un posizionamento favorevole nella griglia dei quarti di finale (e successivamente degli eventuali altri turni) della Final Eight in programma Bangkok la prossima settimana. Probabile dunque che Velasco si affidi ancora una volta alla squadra titolare.