Volley femminile, la classifica dell’Italia in Nations League: azzurre sul podio, lotta per la Final Eight

L’Italia occupa il terzo posto nella classifica della Nations League 2024 di volley femminile, risalendo prontamente la china dopo la sconfitta maturata ieri contro il Brasile e battendo di forza la Cina con un secco 3-0 a Macao. Le azzurre hanno così conquistato la sesta vittoria nel prestigioso torneo internazionale itinerante, dimostrando un eccellente livello di gioco e facendo capire di essere sulla strada giusta verso le Olimpiadi di Parigi 2024.

Le ragazze del CT Julio Velasco difendono il piazzamento con sei vittorie (19 punti), alle spalle delle imbattute Polonia (otto affermazioni, 24 punti) e Brasile (otto sigilli, 22 punti). Anna Danesi e compagne precedono il Giappone (sei vittorie, 18 punti) e la Turchia (cinque successi e 16 punti, ma una partita giocata in meno). Le azzurre torneranno in campo tra un paio di settimane a Fukuoka per l’ultima finestra di gare che prevede quattro partite.

La nostra Nazionale è in piena corsa per la qualificazione alla Final Eight, riservata alle prime sette classificate della fase preliminare e alla Thailandia, che ospiterà gli atti conclusivi a Bangkok (se le asiatiche saranno tra le migliori sette allora verrà ripescata l’ottava in graduatoria). Di seguito la classifica aggiornata della fase preliminare della Nations League 2024 di volley femminile.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE (al 2 giugno)

1. Polonia 8 vittorie (24 punti)

2. Brasile 8 vittorie (22 punti)

3. Italia 6 vittorie (19 punti)

4. Giappone 6 vittorie (18 punti)

5. Turchia 5 vittorie (16 punti) *

6. Cina 4 vittorie (15 punti)

7. USA 4 vittorie (12 punti) *

8. Canada 4 vittorie (12 punti) *

9. Paesi Bassi 4 vittorie (12 punti)

10. Serbia 3 vittorie (9 punti)

11. Repubblica Dominicana 2 vittorie (6 punti)

12. Thailandia 2 vittorie (5 punti)

13. Corea del Sud 1 vittoria (4 punti) *

14. Francia 1 vittoria (4 punti)

15. Germania 1 vittoria (3 punti) *

16. Bulgaria 1 vittoria (2 punti) *

*= 1 partita in meno. Corea del Sud-Canada, USA-Turchia, Bulgaria-Germania.