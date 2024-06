Volley femminile, Italia prima al mondo! Azzurre alle Olimpiadi 2024 da numero 1 del ranking

L’Italia ha vinto la Nations League 2024 di volley femminile e si conferma in testa al ranking FIVB, ovvero la classifica mondiale stilata dalla Federazione Internazionale. Le azzurre hanno alzato al cielo il trofeo battendo il Giappone per 3-1 nella finale andata in scena a Bangkok, difendendo così la vetta della graduatoria guadagna ieri pomeriggio dopo i risultati delle semifinali del prestigioso torneo. Le ragazze del CT Julio Velasco svettano con 398,18 punti e il margine nei confronti delle più immediate inseguitrici si è allargato.

Anna Danesi e compagne possono fare leva su 13,69 lunghezze nei confronti del Brasile, mentre la Turchia (eliminata dalla Polonia ai quarti di finale) è lontana quasi trenta punti. L’Italia si presenterà alle Olimpiadi di Parigi 2024 da numero 1 del mondo: uno status di lusso per le nostre portacolori, che nella capitale francese se la dovranno vedere con Turchia, Olanda e Repubblica Dominicana nella fase a gironi. Di seguito il ranking FIVB di volley femminile aggiornato al 23 giugno.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE (al 23 giugno)

1. Italia 398,18 punti

2. Brasile 385,49

3. Turchia 368,56

4. Polonia 365,39

5. USA 349,10

6. Giappone 343,03

7. Cina 341,89

8. Paesi Bassi 304,48

9. Serbia 287,93

10. Canada 284,76

11. Repubblica Dominicana 254,58

12. Germania 218,88

13. Belgio 205,39

14. Thailandia 194,91

15. Porto Rico 181,90