Volley femminile, il Giappone è la prima semifinalista di Nations League. Koga scatenata, Cina ko

Il Giappone ha sconfitto la Cina per 3-0 (25-21; 25-21; 25-22) e si è qualificato alle semifinali della Nations League 2024 di volley femminile. Le nipponiche hanno preso di forza il comando delle operazioni nelle battute iniziali del primo set, hanno saputo rimontare da 11-15 nella seconda frazione e nel terzo parziale sono riuscite a recuperare il break operato nella parte centrale (14-12, 16-14, 17-15) per imporsi con il massimo scarto.

Il Giappone prosegue così la propria avventura a Bangkok (Thailandia) e sabato tornerà in campo per affrontare la vincente del confronto tra il Brasile e le padrone di casa (le sudamericane partiranno con tutti i favori del pronostico nella partita in programma alle ore 15.30). Dall’altra parte del tabellone, invece, sono previsti gli incroci tra Italia e USA e Polonia e Turchia (i due incontri andranno in scena nella giornata di domani).

Prestazione sopra le righe da parte delle attaccanti Koga (22 punti) e Ishikawa (14) sotto la regia di Iwasaki (3), 6 punti a testa per il martello Hayashi e la centrale Yamada. Alla Cina, apparsa al di sotto della propria qualità offensiva e difensiva, non sono bastate le schiacciatrici Zhuang (12) e Zhang (11). Il Giappone resta al settimo posto nel ranking FIVB, ma accorcia le distanze dalla Cina, che rimane in sesta posizione.