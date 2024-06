Volley femminile, il Brasile liquida la Thailandia e va in semifinale di Nations League

Il Brasile ha sconfitto la Thailandia per 3-0 (25-21; 25-18; 25-23) e si è qualificato alle semifinali della Nations League 2023 di volley femminile. Le vice campionesse del mondo hanno rispettato il pronostico della vigilia contro le padrone di casa, che non sono riuscite a impensierire le verdeoro sulla lunga distanza nonostante il sostegno del pubblico di Bangkok (Thailandia).

Le sudamericane, prime in classifica al termine della fase preliminare, hanno preso il controllo delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set e sono poi riuscite a mantenere il vantaggio. Le verdeoro torneranno in campo sabato 22 giugno per fronteggiare il Giappone, che in precedenza aveva regolato la Cina con il massimo scarto.

A mettersi maggiormente in luce sono state le attaccanti Gabi (16 punti), Ana Cristina (14 punti) e Rosamaria (11), 9 punti (6 muri!) per la centrale Carol affiancata in reparto da Thaisa (7), Roberta (4 punti) in cabina di regia. Alla Thailandia non sono bastate la bomber Chatchu-On (14 punti) e la centrale Hattaya (10 punti, 4 muri).