Volley, De Giorgi: “Final Eight garantite, vogliamo alimentare gioco e classifica”

L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-0 (27-25; 25-20; 25-21) e ha così infilato l’ottava vittoria nella Nations League di volley maschile. Gli azzurri hanno rialzato la testa a Lubiana (Slovenia) dopo il ko di ieri sera con la Polonia e sono tornati al successo: le seconde linee della nostra Nazionale sono riuscite a imporsi e a regalarsi un’affermazione che permette di riportarsi provvisoriamente in testa alla classifica generale con otto vittorie (24 punti), con la garanzia dell’ammissione alla Final Eight.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Intanto questa vittoria ci da la matematica certezza della partecipazione alle Final Eight, che è una molto importante. Ci siamo posti come obiettivo di pensare al gioco, ma anche di alimentare quella che era la classifica e le situazioni. Oggi abbiamo iniziato un pò così e così, col freno a mano tirato, ma non perchè non volevamo fare bene, forse volevamo fare troppo bene e certe volte si fa qualcosa in meno. Però devo dire i ragazzi che sono entrati hanno dato energia e hanno dato qualità anche di più nel gioco e poi dopo abbiamo mantenuto una certa continuità e oggi contro la Bulgaria è stato importante”.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Ci saranno sicuramente le opportunità per tutti di dare il proprio contributo, l’ho detto dal primo momento, noi siamo un gruppo e le risorse avranno sicuramente l’opportunità di dire la propria. Avremo la prossima partita fra un giorno contro la Slovenia, la squadra di casa, quindi sarà anche un ambiente bello caldo contro una squadra che sta giocando molto bene in questa VNL. Sarà una bella sfida che serve veramente per crescere e per cercare di consolidare alcuni aspetti“.