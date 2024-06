VIDEO Paolini-Andreeva 2-0, sintesi semifinale Roland Garros: partita a senso unico

L’Italia vola nella finale del Roland Garros nel singolo femminile. A riuscire nell’impresa, a dodici anni da Sara Errani, è Jasmine Paolini che trova l’ennesima perla di un torneo praticamente perfetto fino ad ora.

Nel penultimo atto del torneo sulla terra rossa francese l’azzurra, che la prossima settimana troverà la top-10 del ranking WTA, ha battuto in due set, senza alcun patema, la giovanissima russa Mirra Andreeva.

Un match dominato in lungo e in largo terminato in poco più di un’ora con il risultato di 6-3 6-1 in favore dell’atleta tricolore, con la classe 2007 che è andata in difficoltà a livello psicologico contro il gran gioco di Paolini. Andiamo a rivivere l’incontro con gli highlights del match.