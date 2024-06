VIDEO MotoGP, la partenza assurda di Bagnaia al Mugello: da 5° a 1° alla seconda curva!

Una gara che ha rasentato la perfezione. Francesco Bagnaia ha vinto il GP d’Italia, settimo appuntamento del Motomondiale 2024 andato in scena al circuito del Mugello. Prestazione semplicemente straordinaria quella di “Pecco” che, dopo essere partito dalla quinta piazza a causa della penalità subita per via dell’impeding procurato ad Alex Marquez durante le pre-qualifiche, è riuscito a risalire subito la china già dal primo giro grazie ad una partenza-capolavoro.

Sapeva di potere contare principalmente su quello il ducatista, bravissimo a scattare come un fulmine e infilarsi subito verso l’esterno per acquisire velocità, completando poi l’opera all’interno beffando ad uno ad uno i rivali (Jorge Martin compreso) alla seconda curva e tenendo magistralmente botta per tutta la gara con una calma olimpica.

In virtù del successo odierno, adesso Bagnaia si trova sempre più vicino a Martin nella classifica piloti, con un gap di soli diciotto punti dal diretto avversario.

Godiamoci la partenza pazzesca di “Pecco” al GP d’Italia