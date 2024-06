VIDEO De Minaur, pazzesca stop-volley in tuffo contro Musetti: pubblico in delirio al Queen’s

Un Alex de Minaur versione Boris Becker? Ci può stare. L’australiano si trova a proprio agio sui campi in erba e la vittoria la scorsa settimana del torneo di ‘s-Hertogenbosch, battendo nell’atto conclusivo Sebastian Korda, lo sta a testimoniare piuttosto chiaramente. Non sorprende quindi il suo essere così competitivo nella sfida contro Lorenzo Musetti, valida per il primo turno del Queen’s a Londra.

In un primo set in cui il servizio del carrarino è stato messo particolarmente sotto pressione, ha destato non poca sensazione la prodezza di de Minaur nel quarto game. In uno scambio particolarmente lungo, l’australiano ha cercato di serrare i tempi con una discesa a rete, giocata tipica sul “grass“.

L’attacco del nativo di Sydney è andato a pizzicare il colpo migliore di Musetti, che ha provato un passante incrociato di rovescio assai pregevole. Sembrava punto fatto per l’allievo di Simone Tartarini e invece…L’aussie si è inventato una volée stoppata in tuffo, ricordando quanto fatto da Becker in passato, dando un effetto a rientrare alla pallina.

Un gesto sublime che ha mandato il pubblico in delirio. Di seguito il video: