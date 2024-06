United Rugby Championship: il Munster non stecca e batte gli Ospreys nei quarti

Sono iniziati questa sera i playoff dell’United Rugby Championship e ad alzare il sipario sui quarti di finale sono stati gli irlandesi del Munster e i gallesi Ospreys. Al Thomond Park di Cork sono scese in campo la prima classificata in stagione regolare e la squadra che ha conquistato il postseason solo all’ultimo minuto. Una sfida sulla carta nettamente a favore del Munster, ma vediamo come è andata.

Partenza scoppiettante, con Zebo che va in meta dopo un minuto di gioco per il 7-0 iniziale, ma Ospreys che rispondono al 4’ con Giles e si riportano sul 7-7. Resiste l’equilibrio, con il Munster che prova a imporre il proprio gioco, ma non riesce a sfondare. Fino al 17’, quando è Scannell ad andare oltre e nuovo vantaggio per i padroni di casa sul 14-7. Non scappa via la squadra di casa e solo al 28’ allunga dalla piazzola con Crowley per andare al riposo sul 17-7.

Non dilaga il Munster nella ripresa, ma gli Ospreys non si rendono mai realmente pericolosi e per i ragazzi di Cork basta gestire il match. Al 58’ e al 61’ due infrazioni dei gallesi rimandano Crowley sulla piazzola e Munster che allunga sul 23-7, chiudendo il discorso.

Chiuso il primo atto, si disputeranno domani gli altri tre quarti di finale dell’URC. Si inizierà alle 15.30 a Pretoria, quando i sudafricani Bulls ospiteranno la Benetton Treviso, alla sua prima presenza nei playoff del torneo. Alle 18, poi, superderby irlandese con il Leinster che ospita l’Ulster, mentre alle 20.35 si chiude in Scozia, quando i Glasgow Warriors sfideranno i sudafricani Stormers per l’ultimo posto disponibile in semifinale.