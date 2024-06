Tuffi, secondo oro spagnolo agli Europei 2024. Successo nel sincro misto dalla piattaforma

Gli Europei di tuffi in corso di svolgimento a Belgrado continuano ad essere terreno di conquista per la Spagna. Dopo il successo nel team event, la Nazionale spagnola festeggia la seconda medaglia d’oro con la vittoria di Carlos Camacho del Hoyo e Valeria Angelina Antolino Pacheco nel sincro misto dalla piattaforma.

Una gara che ha visto solo quattro squadre partecipare e con l’Italia che non era presente. Non è stata certamente una finale da ricordare, visto che sono stati davvero molti gli errori. La Spagna si è portata a casa la vittoria con un punteggio complessivo di 274.50, con il triplo e mezzo avanti carpiato come miglior tuffo con 65.70 punti.

Medaglia d’argento per la Germania (Tom Waldsteiner/Carolina Coordes), che ha concluso con 266.34 punti. Il bronzo è andato all’Ucraina (Marko Barsukov/Kseniia Bailo) con 256.02 punti. Quarta e molto staccata la Romania (Alexandru Avasiloae/Amelie-Enya Foerster) con 206.88.

Tra poco appuntamento con la finale del metro femminile, dove saranno presenti due azzurre, Elettra Neroni e Matilde Borello, che hanno chiuso l’eliminatoria rispettivamente al terzo ed al sesto posto.