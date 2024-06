Tuffi, Matteo Santoro in Finale dal metro con il miglior punteggio agli Europei 2024! Belotti entra con il brivido

Finalmente Italia in questa seconda settimana degli Europei 2024 degli sport acquatici un po’ “latitante”. Il Bel Paese, vista la decisione di non presentarsi al via delle gare di nuoto in corsia, è stato spesso osservatore interessato delle specialità previste. Nei tuffi, sprazzi lucenti ci sono stati nel Serbian Institute For Sports And Sports Medicine di Belgrado (Serbia). Il riferimento è ai preliminari della gara maschile dal metro.

Matteo Santoro, atleta di punta della squadra (molto giovane) composta dal Direttore tecnico Oscar Bertone, ha ottenuto il miglior punteggio di questa fase di qualificazione. Il classe 2006 ha tenuto una velocità di crociera decisamente convincente, mettendo insieme sei rotazioni molto positive. Un programma che ha previsto in apertura un doppio e mezzo avanti raggruppato da 62.40 e a seguire c’è stato un doppio e mezzo avanti con un avvitamento in posizione raggruppata da 68.80 (con 7.0 e 7.5).

Santoro ha poi eseguito un triplo e mezzo avanti raggruppato da 67.65, un doppio e mezzo rovesciato da 58.50, un doppio e mezzo ritornato da 65.10 e un uno e mezzo indietro da 50.60, dove il coefficiente di difficoltà pari a 2.3 non poteva dare molto in termini di riscontro parziale. Alla fine della fiera 373.05 per il nostro portacolori e il desiderio nell’atto conclusivo delle 17.15 è di portarsi a casa una medaglia. Alle sue spalle hanno terminato il britannico Matthew Dixon con 359.40 punti e il polacco Kacper Lesiak con 353.80.

Qualificato per la Finale anche l’altro azzurro Stefano Belotti, meno pulito nelle sei rotazioni. Dopo aver cominciato bene con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento da 64.00 punti, Belotti è incappato in due brutti tuffi: 39.00 con il doppio e mezzo indietro e 33.00 con il doppio e mezzo rovesciato. Una reazione c’è stata con il triplo e mezzo avanti da 63.00 e con l’uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo premiato con il medesimo score (63.00). Sporcato il doppio e mezzo ritornato da 43.40 e undicesimo punteggio nell’overall di 305.40. L’impressione, comunque, è che ci sia del margine e, visti i coefficienti di difficoltà del suo programma, ci sono possibilità per far bene.