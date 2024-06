Tuffi, Matteo Santoro convincente e in Finale dai tre metri a Belgrado. Belotti eliminato

Ci si avvia alla conclusione di questi Europei 2024 degli sport acquatici di Belgrado. Una rassegna in cui l’Italia ha avuto un ruolo soprattutto nella prima settimana, mentre nella seconda, vista l’assenza della squadra del nuoto in corsie, tutte le attenzioni sono state nelle specialità dei tuffi. Oscar Bertone ha portato con sé un gruppo piuttosto giovane, che ora come ora ha ottenuto due argenti e un bronzo.

In questa mattinata serba sono terminati i preliminari della gara maschile dai tre metri. Matteo Santoro, argento dal metro, si è confermato su ottimi livelli in queste eliminatorie, ottenendo il terzo punteggio di ingresso in Finale (392.10). Ottime le esecuzioni con il triplo e mezzo avanti carpiato (74.40) e il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti in posizione carpiata (74.80).

Qualche sporcatura, invece, c’è stata nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato (coefficiente di difficoltà 3.5) con cui ha ottenuto 63.00 punti. Non perfetti anche il doppio e mezzo ritornato carpiato (64.50) e il triplo e mezzo ritornato raggruppato (62.90). Matteo, poi, in vista dell’atto conclusivo dovrà curare con particolare attenzione il doppio e mezzo rovesciato carpiato, visti i 52.50 dei preliminari.

A precedere l’azzurrino sono stati i due francesi Gwendal Bisch e Jules Bouyer che hanno alzato la posta in palio con l’ultimo tuffo, ovvero un quadruplo e mezzo avanti raggruppato (coefficiente di difficoltà 3.8). Bisch ha avuto ragione visti gli 85.50 punti che gli hanno permesso di chiudere davanti a tutti (407.80), mentre il connazionale ha ottenuto solo 45.60, comunque sufficienti per attestarsi in seconda posizione con 393.50.

Niente da fare, invece, per Stefano Belotti che si è classificato 15° (333.95), non rientrando nel novero della top-12 qualificante per l’atto conclusivo. Pesanti gli errori nel doppio e mezzo avanti con due avvitamenti in posizione carpiata (42.50) e nel doppio e mezzo indietro carpiato (39.00). Bene invece nel triplo e mezzo avanti carpiato con cui il lombardo ha raccolto 69.75 punti. Appuntamento alle 16.40 per la Finale.