Tour de France ancora in dubbio per Jonas Vingegaard: “Allenarsi è una cosa, essere competitivo un’altra”

Il Tour de France si avvicina e le certezze in casa Visma | Lease a Bike restano sempre pochissime. La caduta al Giro dei Paesi Baschi di Jonas Vingegaard ha scombinato i piani della compagine neerlandese che puntava tutto sul due volte campione uscente della Grande Boucle. Il danese in questi giorni si sta allenando, ma le sensazioni ovviamente non sono quelle dei giorni migliori.

Nel podcast Cycloo Wielercafé è intervenuto il direttore sportivo Merijn Zeeman che ha spiegato: “È un puzzle molto difficile. Abbiamo molti infortuni, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare nella prossima settimana per sistemare le cose. Wout Van Aert è già molto più avanti, ha già corso il Giro di Norvegia, ma Jonas ovviamente era messo male dal Giro dei Paesi Baschi. Ora si sta allenando e può allenarsi come al solito, ma avremo un altro consulto con il suo allenatore su dove è effettivamente. Perché allenarsi è una cosa, ma essere competitivo al Tour è un’altra“.

Ovviamente, come specificato più volte, l’obiettivo è quello di partire per vincere: se non dovessero esserci le possibilità allora sarebbe meglio attendere e ripartire dalla Vuelta ad agosto.

In conclusione: “Non siamo ancora pronti a dire che sarà al via se avrà la possibilità di salire sul podio. Ma nella prossima settimana faremo il punto: andrà oppure no? Come sta adesso? Cosa dobbiamo aspettarci e cosa non possiamo aspettarci? Ma ormai siamo così vicini che ci stiamo gradualmente avvicinando al momento del: andiamo o non andiamo?“.