Tour de France 2024, tutte le classifiche: Bardet prima maglia gialla, van den Broek si veste di verde e di bianco. Decimo Bettiol

Subito fuochi d’artificio al Tour de France. Romain Bardet si veste di giallo per la prima volta in carriera andando a vincere sul traguardo di Rimini e dimostrandosi il più coraggioso negli ultimi 40 chilometri, andando a scattare in solitaria e riuscendo ad anticipare il gruppo, arrivato con 5” di ritardo. Arriva dunque un premio dopo una carriera con meno soddisfazioni di quanto avrebbe meritato, diventando il novantanovesimo uomo a vincere il simbolo del primato della Grande Boucle. Da notare il decimo posto di Alberto Bettiol (EF Education-Easypost)

Gran soddisfazione per il suo compagno di squadra Frank van den Broek, che lo ha aiutato enormemente negli ultimi 27 chilometri tra discesa e pianura. Il giovane olandese diventa il leader sia della classifica a punti che di quella a giovani. Ad indossare la maglia a pois domani sarà invece Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), protagonista in fuga nella prima parte di giornata.

CLASSIFICA GENERALE

1 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 25 5:07:12

2 VAN DEN BROEK Frank Team dsm-firmenich PostNL 0:04

3 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 0:11

4 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:15

5 VAN GILS Maxim Lotto Dstny ,,

6 ARANBURU Alex Movistar Team ,,

7 PEDERSEN Mads Lidl – Trek ,,

8 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step ,,

9 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

10 BETTIOL Alberto EF Education – EasyPost ,,

CLASSIFICA A PUNTI

1 VAN DEN BROEK Frank Team dsm-firmenich PostNL 33

2 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 30

3 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 22

4 DUJARDIN Sandy TotalEnergies 20

5 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 19

6 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 19

7 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 17

8 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 17

9 ARANBURU Alex Movistar Team 15

10 GIBBONS Ryan Lidl – Trek 15

CLASSIFICA GPM

1 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 13

2 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 11

3 VAN DEN BROEK Frank Team dsm-firmenich PostNL 9

4 IZAGIRRE Ion Cofidis 8

5 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 3

6 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 1

CLASSIFICA GIOVANI

1 VAN DEN BROEK Frank Team dsm-firmenich PostNL 5:07:16

2 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 0:11

3 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step ,,

4 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers ,,

5 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step ,,

6 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike ,,

7 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility ,,

8 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers ,,

9 ONLEY Oscar Team dsm-firmenich PostNL ,,

10 KULSET Johannes Uno-X Mobility ,,