Tour de France 2024, Romain Bardet: “La maglia gialla è il sogno di una vita, incredibile”

Romain Bardet corona il sogno di una carriera all’ultimo Tour de France: il francese trionfa nella prima tappa da Firenze a Rimini e si prende la maglia gialla, grazie al lavoro eccezionale del suo compagno di squadra Frank van den Broecke che di fatto lo ha portato fino al traguardo, evitando che il gruppo rientrasse da dietro per la volata.

Queste le emozioni del francese al traguardo di questa prima frazione: “Un finale da sogno. Indossare la maglia gialla era uno degli obiettivi della mia carriera. Questa è la prima volta che ho cominciato il Tour sorridendo e non divorato dalla pressione. Sapevo di dover soffrire, conoscevo bene le ultime salite, non avevo niente da perdere. Non ho parole, alla fine avevamo anche il vento contro: è stato incredibile”.

Bardet che lascerà il ciclismo l’anno prossimo dopo il Giro d’Italia e il Giro del Delfinato e per la prima volta in carriera vestirà la maglia gialla nella corsa che ama di più e che l’ha visto manifestarsi al ciclismo internazionale.