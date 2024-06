Tour de France 2024, Remco Evenepoel: “Sbagliato la posizione nella salita del San Luca”

Remco Evenepoel se la cava. Il leader della Soudal-Quick Step è riuscito a rimanere in scia a Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard nella seconda tappa del Tour de France con arrivo a Bologna, riuscendo così a rimanere con il loro identico tempo nella classifica generale ed indossando la maglia bianca di miglior giovane.

Poteva essere fatale la salita del San Luca, quando il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia ha provato la rasoiata e l’unico a seguirlo è stato il vincitore degli ultimi due Tour. Il solito, grande duello, a cui però Evenepoel vuole fare da guastafeste, rientrando sui due assieme a Richard Carapaz (EF Education Easypost) grazie alle sue meravigliose dosi a cronometro.

“Ho perso un po’ di potenza dove più mi serviva – afferma Evenepoel ai microfoni del Tour – ma mi serve qualche giorno per carburare. Quello di oggi rimane un buon messaggio, che non mi arrendo e che voglio lottare. Ce l’ho messa tutta per chiudere il gap in pianura, per la classifica è un’ottima giornata“.

Si torna poi sul momento in cui si è staccato: “Sarebbe stato meglio se fossi riuscito a stare con loro, alla curva delle Orfanelle ero un po’ troppo indietro e ho dovuto praticamente attaccare per riportarmi avanti. Ho rischiato un fuorigiri, ho perso un po’ di potenza ma poi ho avuto l’energia per rientrare: ho sbagliato la posizione iniziale della salita“.