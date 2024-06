Tour de France 2024, Primoz Roglic: “Voglio giocarmi al meglio le mie carte nella Grande Boucle”

Il via dell’edizione 2024 del Tour de France è sempre più vicino. Il tutto avrà inizio dall’Italia, per la precisione da Firenze sabato 29 giugno, e l’emozione per i corridori al via della Grande Boucle è tanta. Grande favorito di questo Tour è colui che è stato già in grado di imporsi sulle francesi nel 2020 e nel 2021 e ha voglia di realizzare il terzo sigillo, in successione a quanto fatto nel Giro d’Italia di quest’anno.

Si sta parlando dello sloveno Tadej Pogacar, autentico asso del pedale. Tuttavia, nel roster dei presenti, il livello è molto alto e tra chi cercherà di contendere lo scettro al corridore dell’UAE Team Emirates ci sarà anche il connazionale Primoz Roglic. Il capitano della Bora-Hansgrohe vorrà dimostrare di avere possibilità per lottare, nonostante le 34 primavere.

“Non so se sarà il mio ultimo Tour de France o se ne farò altri dieci. Nel frattempo è bello esserci: ho il sostegno della mia famiglia, ho cambiato squadra e farò del mio meglio. Voglio divertirmi e giocarmi le mie carte“, ha raccontato in conferenza stampa Roglic, vincitore del recente Giro del Delfinato.

Immancabile il riferimento a Pogacar e a questo proposito l’alfiere della Bora ha sottolineato: “È un grande campione e sarà un piacere confrontarmi con lui. Ma a questo Tour saranno numerosi i corridori che vorranno dire la propria, me compreso. Gli avversari forti non mancano e noi non siamo tra i favoriti, tuttavia la squadra è competitiva. Problemi fisici? Negli ultimi giorni è andato tutto bene e mi sento al meglio sulla bici. Non ci penso, sono concentrato solo sulla competizione. Tenteremo di arrivare fino in fondo e dimostrare quale ciclismo amiamo per davvero“.