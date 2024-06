Tour de France 2024, Mark Cavendish: “Non abbiamo nulla da perdere, cinque o sei opportunità per il record”

Appuntamento con la storia per Mark Cavendish. Il britannico, al via del Tour de France 2024, va a caccia del record di vittorie di tappa nella Grande Boucle, fino ad oggi condiviso con Eddy Merckx a quota 34.

L’ex campione del mondo aveva annunciato il ritiro, ma poi ha deciso di proseguire per un altro anno con l’Astana Qazaqstan proprio per provare a centrare il primato.

Le sue parole nella conferenza stampa della vigilia: “Mi sento più pronto rispetto allo scorso anno: non abbiamo nulla da perdere e penso che non saremmo qui se non fossimo convinti di poter arrivare a quel risultato”.

E aggiunge: “Non volevo scuse e unendo tutti i pezzi del puzzle mi sono convinto a continuare per un altro anno. Sono felice di averlo fatto. Abbiamo avuto il tempo di fare un piano su come affrontare questo Tour e ora è il momento di implementarlo. Ci siamo allenati e abbiamo gareggiato insieme per tutta la stagione con questo obiettivo in mente”.

E in chiusura: “Vedo dalle 5 alle 6 opportunità per ottenere quella vittoria di tappa che sto cercando dallo scorso anno. Non saremmo qui se non ci credessimo. Ma davvero non ho nulla da perdere. Non è come al tavolo della roulette, non posso perdere nessuna delle mie 34 vittorie di tappa. Il primato ce l’ho già e lo condivido con il grande Eddy Merckx. Adesso cerco solo di vincere le tappe: una, due o dieci, non importa. Questo è il mio approccio, il nostro lavoro è vincere le gare e cercherò di farlo in ogni tappa dove ci sarà uno sprint”.