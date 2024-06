Tour de France 2024, i cronoman: Ganna osserva le prestazioni di Evenepoel

Il Tour de France è sempre più vicino. Si parte da sabato 29 giugno con la storica partenza italiana da Firenze. Tanti occhi saranno sulla lotta per la maglia gialla con Tadej Pogacar protagonista ed il vincitore delle ultime due edizioni Jonas Vingegaard a guidare la pletora di inseguitori, pronti a sfidare lo sloveno su molteplici territori. Salite, discese… e anche cronometro.

Due le frazioni contro il tempo nel corso della Grande Boucle. La prima sarà la settima tappa, da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin, 25,3 chilometri quasi tutti dritti e una lievissima salita nella parte centrale, e la frazione finale, da Monaco a Nizza, che parte direttamente in salita con gli 8,1 km al 5,6% di La Turbie per poi diventare vallonata. 59 i chilometri a cronometro in tutto, che potranno risultare importanti.

Già per Pogacar e Vingegaard, due che hanno dimostrato di andare fortissimo anche in questa specialità. La loro lotta passa anche da qui, con il danese che lo scorso anno si dimostrò superiore, mentre lo sloveno ha mostrato passi in avanti al Giro. Dietro di loro però, il più forte è Remco Evenepoel: non per niente indossa la maglia di campione del mondo e, nonostante una condizione fisica imperfetta, al Giro del Delfinato lo ha fatto notare per l’ennesima volta.

Ci attendiamo buone prestazioni anche da Wout Van Aert, cronoman insospettabile, così come dal duo UAE Team Emirates Juan Ayuso-Joao Almeida (che sembra però aver perso qualcosina per andar meglio in salita) e dal solito Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) mentre Bruno Armirail proverà a ritagliarsi uno spazietto da protagonista. Non c’è invece Joshua Tarling (Ineos-Grenadiers), fresco campione britannico di specialità per la seconda volta consecutiva e campione europeo in carica, uno dei più interessanti prospetti nelle prove contro il tempo. E intanto, il suo compagno di squadra Filippo Ganna prende appunti in vista delle Olimpiadi…