Tiro con l’arco, tutti i terzetti qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024. Italia presente solo al maschile

Con l’assegnazione degli ultimi pass tramite ranking, va in archivio di fatto il percorso di qualificazione olimpica del tiro con l’arco per i Giochi di Parigi 2024. L’Italia non è riuscita a completare l’en plein, ottenendo il pass con la squadra maschile ma non con quella femminile (assente per la prima volta dopo Atene 2004), quindi si presenterà nella capitale francese con 3 uomini e 1 donna (che prenderà parte all’individuale e alla prova mista a coppie).

Saranno 12 in tutto i terzetti protagonisti della gara a squadre maschile olimpica: Francia (da Paese ospitante), Corea del Sud, Turchia, Giappone, Kazakistan, Colombia, Italia, Messico, Taiwan, Gran Bretagna, India e Cina. Nel team event femminile vedremo in azione invece Francia, Germania, Messico, Corea del Sud, Stati Uniti, Paesi Bassi, Cina, Taiwan, Malesia, Gran Bretagna, India e Indonesia.

Non mancano delle esclusioni eccellenti come USA, Spagna, Germania, Indonesia, Paesi Bassi, Canada tra gli uomini e soprattutto Giappone tra le donne, oltre ad alcune possibili outsider come Spagna, Ucraina, Colombia e Italia.

QUALIFICATE ARCO MASCHILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Francia (Paese ospitante)

Corea del Sud (qualificata attraverso il Mondiale 2023)

Turchia (qualificata attraverso il Mondiale 2023)

Giappone (qualificata attraverso il Mondiale 2023)

Kazakistan (qualificata attraverso i Campionati Asiatici 2023)

Colombia (qualificata attraverso i Panamericani 2024)

Italia (qualificata attraverso gli Europei 2024)

Messico (qualificata attraverso il Preolimpico 2024)

Taiwan (qualificata attraverso il Preolimpico 2024)

Gran Bretagna (qualificata attraverso il Preolimpico 2024)

India (qualificata attraverso il ranking)

Cina (qualificata attraverso il ranking)

QUALIFICATE ARCO FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Francia (Paese ospitante)

Germania (qualificata attraverso il Mondiale 2023)

Messico (qualificata attraverso il Mondiale 2023)

Corea del Sud (qualificata attraverso i Campionati Asiatici 2023)

USA (qualificata attraverso i Panamericani 2024)

Paesi Bassi (qualificata attraverso gli Europei 2024)

Cina (qualificata attraverso il Preolimpico 2024)

Taiwan (qualificata attraverso il Preolimpico 2024)

Gran Bretagna (qualificata attraverso il Preolimpico 2024)

Malesia (qualificata attraverso il Preolimpico 2024)

India (qualificata attraverso il ranking)

Indonesia (qualificata attraverso il ranking)