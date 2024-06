Tiro con l’arco, Preolimpico Mondiale 2024: assegnati gli ultimi quattro pass diretti per le squadre femminili

Con la conclusione dei quarti di finale della prova a squadre femminile, diventa ufficiale di fatto l’assegnazione dei 4 pass olimpici a disposizione quest’oggi nel torneo mondiale di qualificazione a cinque cerchi di tiro con l’arco verso Parigi 2024. Ad Antalya possono festeggiare Cina, Taipei, Malesia e Gran Bretagna (le quattro semifinaliste), che voleranno dunque ai Giochi con il terzetto.

Nel dettaglio, la Cina ha sconfitto in rimonta l’Iran (che aveva eliminato l’Italia agli ottavi) per 6-2 con gli score di 53-54, 57-49, 56-51 e 54-45 mentre Taipei ha sconfitto l’Ucraina per 5-1 con i parziali di 53-50, 55-53 e 55-55. Dominio assoluto per la Malesia sulla Colombia (52-51, 52-43 e 55-51 i tre parziali), mentre nell’ultimo quarto la Gran Bretagna della stella emergente Penny Healey ha avuto la meglio sul Giappone (2° nel ranking round mattutino) per 6-2 con lo score di 54-53, 53-52, 52-55 e 57-56.

Cina, Taipei, Malesia e Gran Bretagna raggiungono dunque alle Olimpiadi parigine le seguenti squadre che avevano già ottenuto in precedenza la qualificazione: Francia, Germania, Messico, Corea del Sud, Stati Uniti e Paesi Bassi. Gli ultimi due posti verranno occupati tramite ripescaggio in base al ranking mondiale femminile a squadre del 24 giugno (in pole position India e Indonesia), all’indomani della prossima tappa di Coppa del Mondo in programma nella stessa località turca che sta ospitando il Preolimpico.