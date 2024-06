Tiro con l’arco, l’Italia può ancora sperare nel ripescaggio olimpico con la squadra femminile. Tutte le combinazioni

Dopo aver visto sfumare quest’oggi al Preolimpico Mondiale l’ultima occasione per conquistare il pass diretto, la squadra femminile italiana di tiro con l’arco è ormai spalle al muro e si giocherà tutto nella prossima settimana in occasione della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo, prevista proprio ad Antalya nella stessa location che sta ospitando il torneo globale di qualificazione a cinque cerchi verso Parigi 2024.

10 posti su 12 per la prova a squadre olimpica riservata alle donne sono già stati occupati (da Francia, Germania, Messico, Corea del Sud, Stati Uniti, Paesi Bassi, Cina, Taipei, Malesia e Gran Bretagna), mentre gli ultimi due verranno assegnati attraverso il ranking mondiale del 24 giugno prendendo in considerazione tutti i terzetti attualmente esclusi.

L’Italia ad oggi si trova al quarto posto in questa graduatoria, con un distacco di soli 2 punti dal terzo della Colombia ma soprattutto di 29 dal secondo dell’Indonesia (la prima piazza dell’India è lontana invece 35 punti). Per rimontare sulla coppia di testa le azzurre saranno chiamate ad una grande impresa, inoltre non potranno essere comunque pienamente padrone del loro destino.

In sintesi, la formazione tricolore dovrà necessariamente raggiungere la Finale nella World Cup di Antalya e poi sperare in una combinazione favorevole di risultati. Una eventuale vittoria proietterebbe il team italiano alle Olimpiadi, a meno che i restanti due gradini del podio non vengano occupati (in qualsiasi ordine) da India e Indonesia.

Di seguito la top10 del ranking olimpico aggiornato e le combinazioni di risultati (nella prova a squadre femminile di Coppa del Mondo in Turchia) che consentirebbero alle azzurre di guadagnarsi il ripescaggio per i Giochi:

1. India 185 (56+45+42+42)

2. Indonesia 179,5 (48+48+47,5+36)

3. Colombia 152 (42+40+36+34)

4. Italia 150 (42+36+36+36)

5. Vietnam 139 (40+36+35+28)

6. Spagna 139 (36+35+34+34)

7. Brasile 137,5 (42+36+34+25,5)

8. Ucraina 131,5 (40+35+28,5+28)

9. Giappone 131,5 (35+34+34+28,5)

10. Turchia 124,5 (34+34+28,5+28)

L’ITALIA SI QUALIFICA SE…

– Vince, con almeno una tra India e Indonesia fuori dal podio.

– Arriva seconda, con l’Indonesia non meglio di sesta e la non vittoria di Colombia, Vietnam, Spagna, Brasile, Ucraina e Giappone.