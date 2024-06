Tiro a volo: Hansen vince la gara dello skeet maschile alla Coppa del Mondo di Lonato. Pittini e Sodi bene per il ranking

Il danese Jesper Hansen ha vinto la gara maschile dello skeet in quel di Lonato del Garda, località della Lombardia che ospita in questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo.

Il nordico, che aveva chiuso le qualifiche in testa grazie al miglior riscontro degli shoot-off, ha regolato nel confronto finale lo statunitense Lynn Conner Prince, rompendo in totale 54 piattelli su 60, contro i 53 del diretto avversario.

Terzo posto poi per il tiratore del Qatar Rashid Saleh Al-Athba, il quale ha segnato 44/50 precedendo in classifica il lettone Dainis Upelnieks, quarto con 34/40, il cileno Hector Anfres Flores Barahona, quinto con 24/30 e il francese Eric Delaunay, sesto con 17/20.

Prestazione solida per Erik Pittini e Niccolò Sodi, i quali avrebbero raggiunto l’ultimo atto se non avessero gareggiato soltanto per ottenere i punti ranking. I due azzurri, al vertice già dai primi 50 piattelli, hanno infatti concluso le qualifiche con 124/125, mancando quindi un solo colpo nelle cinque serie.

Si è fermato al quattordicesimo posto invece Elia Sdruccioli che, nonostante la chiusura positiva, ha pagato dazio la terza tranche di ieri terminata 23/25, con cui ha totalizzato 122/125. Più indietro Gabriele Rossetti, ventinovesimo con 120/125, e Tammaro Cassandro, cinquantacinquesimo con 118/125 e artefice nella giornata odierna di una serie viziata da tre errori.