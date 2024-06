Tiro a volo, Daniele Resca in top 3 dopo i primi 75 piattelli alla Coppa del Mondo di Lonato

Inizia con il piede giusto il cammino di Daniele Resca in quel di Lonato del Garda, poligono lombardo che sta ospitando questa settimana la tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo. L’azzurro dopo i primi 75 piattelli validi per la qualificazione della specialità del trap si è infatti piazzato nel gruppo al secondo posto, condividendo il piazzamento con altri quattro contendenti.

Tre serie molto positive per il tiratore che, dopo aver mancato un colpo nella prima tranche, ha fatto bottino pieno nelle altre due guadagnando il totale di 74/75 insieme al transalpino Clement Bourgue, l’indiano Bhowneesh Mendiratta, il croato Josip Glasnovic e l’australiano James Willet.

Percorso netto poi per il cinese Haicheng Yu, unico del lotto a sparare 75/75. Sono invece ben cinque i partecipanti che si sono attestati a quota 73/75: si tratta del britannico Matthew John Coward-Holley, dello sloveno Bostjan Macek, dello statunitense William Hinton, dello spagnolo Alberto Fernandez e del cinese Yuhao Guo.

Sessione difficile per Massimo Fabbrizi che, con tre serie fallose, non è andato oltre 67/75, stesso contingente raccolto da Diego Valeri. 69/75 invece per Emanuele Iezzi, in lizza solo per il ranking. Nelle retrovie infine Gianmarco Barletta (in corsa per il ranking), fermo a 64/75. Le qualifiche riprenderanno domani mattina (inizio ore 8:00) con gli ultimi 50 piattelli.