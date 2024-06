Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: Stanco nel gruppo delle settime dopo 75 piattelli. Indietro le altre azzurre

Comincia in salita per i nostri colori la prima giornata di qualifiche valide per la tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo, specialità trap, competizione itinerante che fa capolino questa settimana nel fascinoso poligono di Lonato del Garda. Dopo i primi 75 piattelli infatti la tiratrice italiana piazzata meglio è Silvana Stanco, la quale però si trova al momento solo nel gruppo delle settime.

A pesare sulla prestazione dell’azzurra la prima serie, contrassegnata da ben quattro piattelli mancati, come certifica il contingente di 21/24. Più precise le altre due tranche, viziate da un solo errore per parte. In virtù di quanto fatto Stanco si è dovuta accontentare del totale di 69/75, condividendo lo stesso numero di colpi insieme ad altre cinque concorrenti, nello specifico Cuicui Wu, Wan-Yu Liu, Penny Smith, Ray Bassil e Lada Denisova.

Al comando in solitaria svetta la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, abile a rompere 74 piattelli su 75 e commettendo una sola sbavatura nella seconda serie. Attualmente al posto d’onore poi Catherine Skinner, seconda con 72/75, stessa quota raggiunta anche dalla spagnola Fatima Galvez e dall’australiana Charlotte Lucy Hall. Bene poi l’altra slovacca Jana Spotakova, fermatasi con 71/75 davanti alla turca Rumeysa Pelin Yaka (70/75).

Costrette ad inseguire le altre italiane: Alessia Iezzi si trova nel gruppo in coda alla top 10 con 68/75. Solo 66 piattelli rotti poi per Maria Lucia Palmitessa. Nelle retrovie infine Erica Sessa (64/75) e Diana Gherarducci (59/75). Le qualifiche proseguiranno domani mattina con gli ultimi 50 tiri.