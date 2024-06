Tennis, Garbin: “Aspetteremo il 24 luglio per scegliere il doppio misto dell’Italia alle Olimpiadi”

Il tennis italiano sta vivendo una stagione da sogno e guarda con ambizioni importanti ai prossimi due appuntamenti principali: Wimbledon e Olimpiadi. Tathiana Garbin, capitano della Nazionale femminile, ha parlato delle possibili carte da medaglia azzurre in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 a margine della conferenza stampa di presentazione dell’ATV tennis open.

“Viste le ultime prestazioni, credo che abbiamo buone possibilità sia in singolare che in doppio, ma anche nel doppio misto. Questo perché le ragazze hanno dimostrato che possono giocare ad altissimo livello. La coppia del misto? In tanti lo vogliono giocare, il 24 luglio abbiamo il sign-in; aspetteremo l’ultimo momento per decidere”, dichiara Garbin.

L’ex tennista ha poi commentato le ambizioni delle tenniste italiane a Wimbledon: “Jasmine Paolini sta attraversando un periodo di particolare brillantezza del suo tennis. Sta giocando molto bene anche Elisabetta Cocciaretto, secondo me ha delle potenzialità sull’erba molto alte, così come Lucia Bronzetti, che ha sempre confermato di poter giocare ad altissimo livello. Martina Trevisan sta incontrando un momento di crisi e di difficoltà ma sono convinta che saprà come uscirne”.