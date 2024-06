Tennis: anche Ons Jabeur annuncia la sua rinuncia alle Olimpiadi di Parigi

Nel pomeriggio era arrivata la rinuncia di Aryna Sabalenka, adesso tocca ad Ons Jabeur: doppio forfait di lusso nel giro di poche ore per il tennis femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La motivazione, per entrambe, è praticamente la medesima.

In un post sui social networks la tunisina, finalista nell’ultima edizione di Wimbledon, e reduce dai quarti di finale del Roland Garros, sui campi dove si giocherà il torneo a Cinque Cerchi, ha annunciato che non sarà presente ad agosto in terra transalpina.

Le sue parole: “Dopo un consulto con il mio team medico riguardante le Olimpiadi di Parigi abbiamo deciso che il veloce cambiamento di superficie potrebbe causare dei problemi al mio ginocchio e mettere a repentaglio il resto della stagione”.

Prosegue: “Sfortunatamente non parteciperò ai Giochi di Parigi 2024. Ho sempre amato rappresentare il mio Paese in ogni competizione, ma devo ascoltare il mio corpo e seguire i suggerimenti del mio team. Auguro il meglio a tutti i miei compagni e sarò la prima dei tifosi”.