Svolta epocale nel calendario delle Olimpiadi: a Los Angeles 2028 invertiti nuoto e atletica

Il cambiamento sarà di quelli epocali, destinato a sconvolgere le abitudini di chi segue tradizionalmente le Olimpiadi. A Los Angeles 2028, infatti, nuoto e atletica non si disputeranno secondo la tradizionale formula prima settimana-seconda settimana, ma verranno scambiati di posto. O, in altre parole, invertiti: atletica nella prima e nuoto nella seconda.

Com’è possibile questo cambiamento? Tutto dipende dalla cerimonia di apertura, con il Coliseum di Los Angeles e il SoFi Stadium, indicato per le gare in acqua, che saranno impiegati. E proprio qui sta il punto: per riuscire a dare al SoFi Stadium il tempo di essere riconvertito al nuoto, sarà spostata l’atletica nella parte iniziale. Un fatto mai avvenuto, nella sostanza, ma che avrà un’eccezione notevole: le due maratone resteranno nella seconda settimana, vicino alla fine della rassegna a cinque cerchi. Peraltro, con 38.000 posti, il SoFi Stadium si avvia a essere il più ampio impianto in uso per il nuoto della storia olimpica.

Oltre a questo, ci sono diverse questioni legate ai vari luoghi delle competizioni. Tra quelle più suggestive c’è da rimarcare la ginnastica alla Crypto.com Arena (che per anni il popolo NBA ha conosciuto come Staples Center). E, a proposito di NBA, sarà la nuova casa dei Los Angeles Clippers, l’Intuit Dome di Inglewood, ad ospitare il torneo cestistico. La Sepulveda Basin Recreation Area, zona San Fernando Valley, ospiterà tra gli altri BMX, skateboard e tiro con l’arco, ma una suggestiva scelta va in scena per i tuffi: la stessa piscina, all’Exposition Park, delle Olimpiadi 1932. La Dam Recreation Area ospiterà anche le competizioni equestri.

Alcune competizioni si terranno a Oklahoma City e non a Los Angeles, sfruttando così impianti già esistenti. In particolare, vi si disputeranno il torneo di softball, a Devon Park (13.000 posti), la canoa slalom, al Riversport OKC (canoa slalom), e le competizioni di tiro, per le quali una sede dev’essere ancora definita.