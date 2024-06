Surf, John John Florence e Caroline Marks si impongono a El Salvador. 9° Leonardo Fioravanti

Andato in archivio il settimo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. L’El Salvador Pro, di scena a Punta Roca, ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori di questa settima uscita stagionale sono stati John John Florence e Caroline Marks.

Per il campione nativo di Oahu (Hawaii) è la prima affermazione stagionale, dopo aver raccolto comunque risultati considerevoli in questo 2024: ben tre secondi posti al Lexus Pipe Pro presented by YETI, al Western Australia Margaret River Pro e al SHISEIDO Tahiti Pro presented by Outerknown dove tra l’altro si terranno le gare olimpiche per i Giochi di Parigi 2024.

Un percorso super convincente quello di Florence, culminato con l’affermazione contro il brasiliano Yago Dora nell’atto conclusivo: 16.33 lo score ottenuto dall’hawaiano, rispetto al 14.44 del sudamericano. Grazie a una prima e una terza onda da 8.50 e da 7.83, J.J. ha fatto calare il sipario. Un riscontro che rafforza la propria leadership nel ranking mondiale, con 41,465 punti.

Per quanto concerne Leonardo Fioravanti, il surfista romano ha concluso in nona posizione. Superato il primo turno che lo vedeva opposto al marocchino Ramzi Boukhiam (13.00 lo score dell’azzurro), Leo si è dovuto arrendere al sudafricano Jordy Smith. Solo 9.36 per l’italiano, che non è riuscito a trovare l’onda giusta rispetto al suo avversario (12.74). 19° Fioravanti, dunque, nella classifica mondiale.

Sul versante femminile c’è stato il successo della statunitense Marks, a segno in una finale serratissima contro la hawaiana Gabriela Bryan: 14.80 lo score della vincitrice rispetto al 14.46 della sua avversaria. Sono state decisive le ultime due onde alla nativa di Melbourne Beach, in Florida, per conquistare il suo primo successo nel 2024. Da sottolineare che si tratta del quarto podio stagionale.

Con questo riscontro Marks scala la graduatoria mondiale, portandosi in seconda posizione (37,745), non troppo distante dalla connazionale Caitlin Simmers, eliminata da Bryan in semifinale in quest’ultima tappa. Prossimo appuntamento (22-30 giugno) in Brasile, a Rio de Janeiro, per l’ottavo round stagionale a precedere la rassegna a Cinque Cerchi.