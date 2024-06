Superbike, Toprak Razgatlioglu dà una spallata al Mondiale a Misano, ma Bulega c’è

Toprak Razgatlioglu è stato l’assoluto dominatore del quarto fine settimana del Mondiale 2024 di Superbike. Dopo la pausa di quasi due mesi da Assen, si è tornati in Emilia-Romagna, precisamente a Misano, laddove si chiedevano delle indicazioni per il prosieguo di questa stagione, indicazioni che sono arrivate piuttosto chiaramente.

Il turco ha fatto incetta di vittorie sulla riviera romagnola, vincendo Gara-1, Gara-2 e Superpole Race, facendo l’en-plein di punti. Chiaramente dopo questi risultati, il centauro della BMW si è preso di forza la testa della classifica piloti, che prima di questo weekend apparteneva al suo rivale di sempre, Alvaro Bautista, che ora nel Mondiale lo osserva a 24 punti di distanza.

Bautista si è infatti difeso con un paio di terzi posti nelle due gare lunghe, ma non è mai riuscito ad avvicinarsi anche solo alle code di Razgatlioglu, che ha avuto davvero un passo insostenibile praticamente per chiunque: il lavoro svolto durante questi due mesi ha pagato e sembra in questo momento essere lui la prima forza del Mondiale.

Più di Bautista, ha risposto ancora presente Nicolò Bulega. Alla sua prima stagione in Superbike, il pilota italiano sta mostrando tutta la sua competitività ed è arrivato sempre secondo dietro a Razgatlioglu, a dimostrazione del fatto che dietro al turco il primo degli umani, al momento è lui, secondo nel Mondiale anche davanti a Bautista. Tra gli italiani bene anche Andrea Locatelli, autore di un quarto ed un quinto posto, che servono a consolidare la sua top 5.