Superbike: Danilo Petrucci idoneo per la FP1 del GP di Misano. Dentro anche Lecuona

Parola d’ordine: fit. Danilo Petrucci sarà della partita in occasione della prima sessione di prove libere del GP di Misano, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di superbike in scena questa settimana presso il Circuito Marco Simoncelli. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 giugno, dopo che il pilota della Barni Spark Racing Ducati) ha superato i primi controlli medici.

Non sarà un ok definitivo per il ternano, le cui condizioni saranno poi valutate domani al termine della prima sessione di prove libere. Dal ritorno in pista, datato 30 maggio dopo il brutto incidente di aprile, il centauro accusa un fastidio al braccio destro, soprattutto nei momenti di staccata, sostenendo al contempo però di sentirsi bene con il 90% del corpo.

Idoneo al 100% invece un altro protagonista del Mondiale, Iker Lecuona (Team HRC), caduto anche lui in aprile durante gli allenamenti di preparazione al GP di Assen.

La speranza è che il weekend di Danilo, a prescindere dai risultati, si svolga nel migliore dei modi e senza altri intoppi. In tanti infatti sperano di vederlo in vista delle due gare di domenica: dopotutto, non esiste medicina migliore del pubblico di casa per poter ripartire.