Stefanos Tsitsipas loda Jannik Sinner: “Un grande esempio per i bambini e chi lavora duro”

I riconoscimenti dovuti. Lunedì 10 giugno Jannik Sinner è diventato ufficialmente e sostanzialmente n.1 del mondo del tennis. Il 22enne pusterese ha realizzato uno dei suoi sogni, ma c’è la ferma determinazione a dare un seguito a quanto già fatto e, se possibile, migliorare. Amare il duro lavoro è tra gli aspetti peculiari del classe 2001 del Bel Paese e sono stati gli stessi rivali a riconoscergli ciò.

Il greco Stefanos Tsitsipas ha lodato le qualità di atleta e soprattutto di persona di Jannik, sottolineando quanto goda del massimo rispetto nel circuito da parte di tutti: “È un ragazzo di grande talento, ma soprattutto una persona eccezionale, dentro e fuori dal campo. Una delle più piacevoli del circuito, ammiro molto la sua grande competitività“, ha dichiarato Tsitsipas.

“A mio avviso, è un ottimo rappresentante di questo sport, il tennis ha bisogno di persone come lui perché è un grande esempio per i bambini e per tutte le persone che lavorano duro”, ha evidenziato Stefanos, in riferimento anche al comportamento sempre corretto dentro e fuori dal campo. Parole di grande stima e rispetto condivise dagli altri suoi colleghi.

I russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev, nonché il tedesco Alexander Zverev, hanno sottolineato: “Jannik è sempre lo stesso e il fatto di essere diventato così forte non l’ha cambiato nel suo modo di relazionarsi con l’esterno. Per questo non ci può che essere grande rispetto per quanto sta facendo“, le considerazioni sul video di Tennis Tv.