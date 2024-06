Stefano Mei incensa Gianmarco Tamberi: “Bella lotta con Mennea per diventare il più grande, scalato l’Olimpo”

Gianmarco Tamberi ha animato la serata degli Europei di atletica, incantando lo Stadio Olimpico di Roma con la spettacolare vittoria nel salto in alto. Il Campione Olimpico ha conquistato il titolo continentale per la terza volta in carriera, superando 2.37 metri al primo assalto e firmando la miglior prestazione mondiale stagionale. Il fuoriclasse marchigiano ha così arricchito ulteriormente il proprio palmares, dove campeggiano un oro olimpico, un oro ai Mondiali outdoor, un oro ai Mondiali indoor, un oro agli Europei indoor, due Diamond League, una Coppa Europa alzata da capitano.

Stefano Mei, Presidente Fidal, ha vissuto in tribuna queste grandi emozioni accanto a Sergio Mattarella (Presidente della Repubblica) e Giovanni Malagò (Presidente del Coni), lasciandosi poi andare a un elogio totale del portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso i canali federali: “Gianmarco ha scalato velocemente l’Olimpo dei nostri campioni per diventare il più grande di tutti i tempi: io ho vissuto Pietro (Mennea, n.d.r.), con ‘Gimbo’ è una bella lotta“.

Il numero 1 dell’atletica italiana ha poi parlato più diffusamente degli Europei, dove l’Italia ha per il momento conquistato dieci medaglie d’oro e ipotecato la vittoria nel medagliere: “Raddoppiare le 12 medaglie di Spalato 1990? Non credo sia possibile, ma non è ancora finita, domani possiamo toglierci ancora soddisfazioni. La 4×100 femminile?“Spero che i risultati di questa sera abbiano dato un po’ di sollievo alle ragazze. Filippo Tortu? Gliel’ha detto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l’argento di ieri fa parte di un percorso”.

Giovanni Malagò ha analizzato la serata di ieri, condita anche dalla vittoria di Nadia Battocletti sui 10.000 metri e dall’argento di Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli: “Prestazione sontuosa di Sibilio, Battocletti straripante. Poi Gimbo, partenza con la suspense… Siamo felici che Mattarella ci abbia onorato della sua presenza in una serata come questa. Al Presidente abbiamo regalato due ore di emozioni, Italia e tricolore. Ha condiviso le emozioni di questi ragazzi eccezionali in tutto. Stiamo parlando di dieci medaglie d’oro per non parlare di tutto il resto, devo dire complimenti all’atletica italiana”.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato su X un’immagine che la ritrae con il Campione Olimpico: “Un altro grande trionfo di Gianmarco Tamberi che vince l’oro nel salto in alto agli Europei di atletica a Roma. A lui e a tutti i nostri atleti che ci stanno regalando emozioni e vittorie in questi Europei, vanno i nostri complimenti e la nostra gratitudine. Viva lo sport, viva l’Italia”.