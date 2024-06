Sollevamento pesi: al via i Campionati Italiani Assoluti 2024. Assente Nino Pizzolato

Un test in vista della rassegna a cinque cerchi. Si svolgeranno questo fine settimana a Roma i Campionati Italiani Assoluti di sollevamento pesi, evento in scena nello specifico al Palazzetto Dello Sport di Via Portuense.

Per l’occasione saranno della partita sia Sergio Massidda che Lucrezia Magistris, due dei tre pesisti azzurri che partiranno alla volta delle Olimpiadi di Parigi 2024. Non ci sarà invece Nino Pizzolato, il quale ha rinunciato all’evento come confermato anche dal sito ufficiale della Federpesistica.

Il siciliano sta attualmente proseguendo la sua preparazione in palestra, instaurando tra l’altro una divertente e sportiva lotta a distanza con il Campionissimo Karlos Nasar. I due infatti si stanno già sfidando sui social a colpi di video cn tanto di didascalie d’incoraggiamento reciproche.

Da segnalare inoltre anche l’assenza della giovane Sara Dal Bò, fresca vincitrice dei Campionati Mondiali Youth e prossima a partecipare alla rassegna continentale dedicata alla categoria giovanile.