Softball, Serie A1 2024: domenica vincente per Pianoro

Si è andata a completare la settimana di Serie A1 nel softball con la doppia vittoria della Mia Office Blue Girls Pianoro sulle Thunders di Castelfranco Veneto negli incontri che si sono disputati in questa giornata.

In gara-1, punteggio basso anche in virtù di ottime cose mostrare al lancio da Veronica Comar e Chiara Biasi. Nel primo inning, Soma spinge a casa Sbrissa, poi un errore difensivo manda De Jonge in terza e lei in seconda, ma non se ne fa nulla. I momenti decisivi arrivano nella terza e quarta ripresa: prima la volata di sacrificio di Di Pancrazio porta all’1-1 Bortolotti, quindi Moreland viene colpita e, con le basi piene, ciò significa definitivo 1-2 di Borracelli.

Gara-2 è di punteggio quasi altrettanto basso, ma con Pianoro sempre vincente per 2-3. L’inizio è buono con il singolo di Trevisan, ma le Thunders si riscattano nel terzo inning con il bunt di Fabbian che consente a Gregnanin di realizzare; è poi lei stessa a portare il 2-1 a Castelfranco su singolo di De Jonge. Il tocco finale, però, le Blue Girls lo piazzano nella ripresa finale: singoli-punto prima di Trevisan e poi di Oliveti e confronto finito.

La classifica è ora la seguente: Bollate 23-1 (.958), Saronno 20-4 (.833), Forlì e Pianoro 14-8 (.636), Caronno 11-11 (.500), Macerata 10-14 (.417), Thunders 5-17 (.227), Collecchio 5-19 (.208), Parma 2-22 (.083).