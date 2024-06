Softball: in Serie A1 solo vittorie delle big

Va in archivio tutta in un giorno la prima giornata di giugno della Serie A1 nel softball. E ci va con quattro risultati di doppia vittoria chiari ed incontrovertibili, che lasciano totalmente invariata rispetto a come già era la classifica del massimo campionato. Andiamo a vedere i dettagli.

Per quanto riguarda Bollate, è 7-0 e poi 4-1 con Macerata, in gara-1 con l’accoppiata Bigatton-Cecchetti che lascia quattro valide alle maceratesi, in gara-2 con l’unico punto delle giocatrici sfavorite dal pronostico messo a segno con Peters via fuoricampo, prima del riemergere dell’attacco dell’MKF.

A Saronno toccano due gare completamente diverse. Nella prima è 13-3 con una spettacolare Milagros Lozada: 4 riprese, 7 punti battuti a casa e un contributo che rimarrà in ogni caso tra i migliori per rappresentare un pezzo di storia di questa annata. In gara-2, invece, è 3-1 con Modrego Lopez che è decisiva per l’Inox Team.

Forlì, invece, non è da meno e regola Collecchio in trasferta. L’Italposa vince gara-1 8-2 con due fuoricampo a fare la voce grossa, uno di Giacometti (da un punto) e un altro di Onofri (da tre). Gara-2 finisce invece 5-0, con tanto di shut out di Kelly Barnhill.

Infine, Pianoro regola due volte Caronno. Le Blue Girls trovano il 4-0 in una gara-1 mai in discussione, mentre l’unico punto di gara-2 lo segna Moreland con un fuoricampo, poi è tutta difesa.

Classifica: Bollate 21-1 (.955), Saronno 18-4 (.818), Forlì 14-8 (.636), Pianoro 12-8 (.600), Caronno 11-9 (.550), Macerata 8-14 (.364), Thunders 5-15 (.250), Collecchio 5-17 (.227), Parma 2-20 (.091)