Skateboard, Zarattini e Aquila non superano i preliminari nelle Olympic Qualifier Series

A Budapest (Ungheria) è incominciato il secondo round delle Olympic Qualifier Series per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, ultimo evento che assegna punti importanti per il ranking che determinerà i qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nei preliminari del park femminile ha prevalso la britannica Sky Brown con il punteggio di 86.88 davanti alla statunitense Bryce Wettstein (83.75) e alla giapponese Hinano Kusaki (83.60), le migliori sedici atlete si sono qualificate per le semifinali. Lucrezia Zarattini ha terminato al 41mo posto (30.44) e non può più ambire al pass per i Giochi.

Nelle qualifiche dello street maschile, invece, il giapponese Toa Sasaki (91.41) davanti al canadese Cordano Russell (90.14) e al brasiliano Filipe Mota (88.28), i migliori sedici atleti si sono qualificati alle semifinali. Il nostro Agustin Aquila ha concluso al 30mo posto con il punteggio di 62.72, non ha superato il turno ed è fuori dalla lotta per i Giochi.