Skateboard, Alex Sorgente eliminato alle Olympic Qualifier: attesa per il pass per Parigi 2024

A Budapest (Ungheria) prosegue il secondo round delle Olympic Qualifier Series per quanto riguarda lo skateboard, ultimo evento che assegna punti importanti per il ranking che determinerà i qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi si sono disputate le semifinali del Park maschile, Alex Sorgente ha concluso al 13mo posto con il punteggio di 76.80 e non è riuscito a qualificarsi per la finale.

L’azzurro è però davvero molto vicino alla conquista al pass a cinque cerchi insieme ad Alessandro Mazzara: la conferma matematica dovrebbe arrivare nella giornata di domani, al termine dell’atto conclusivo a cui l’australiano Keegan Palmer si presenterà con il miglior punteggio (93.76).

Hanno passato il turno anche altre sette atleti: gli statunitensi Tom Schaar (92.12) e Tate Carew (89.38), il danese Viktor Solmunde (89.16), il brasiliano Augusto Akio (87.37), l’americano Gavin Bottger (87.23), l’australiano Kieran Woolley (86.82) e il francese Vincent Matheron (85.33).