Sinner sfavorito contro Alcaraz? I bookmakers pendono per lo spagnolo: le quote per le scommesse

Venerdì 7 giugno la sfida tanto attesa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz andrà in scena sul Centrale di Parigi. L’incontro, valido per le semifinali del Roland Garros, sarà tra gli eventi più attesi di quest’annata sportiva per le qualità che i due giocatori hanno messo in mostra nel loro percorso e i precedenti.

Se si tiene conto degli incroci nel massimo circuito internazionale il bilancio è di 4-4 e nell’unica sfida disputata sulla terra, ovvero nella Finale di Umago del 2022, Sinner si è imposto. Nel caso del confronto sul Philippe Chatrier i book-makers si sono pronunciati ed è lo spagnolo a godere dei favori del pronostico. Si considerino i numeri di quattro diverse agenzie di scommesse.

Secondo la nota agenzia internazionale William Hill il favorito di questa semifinale è Carlitos con un certo margine. Il suo successo è pagato a 1,57, mentre la vittoria di Sinner 2,37. La situazione non cambia per Eurobet, dal momento che l’affermazione dell’iberico è pagata 1,54 volte la giocata. Il successo dell’altoatesino si attesta a una quota di 2,31.

Per bwin Alcaraz è quotato vincente a 1,60, Sinner vincente 2,30. Considerando la formula set betting, in altre parole indovinare in quanti set terminerà la partita, la vittoria in 3 set Alcaraz è pagata a 3,25, tre set a uno per Carlitos è pagata a 4,10, in cinque set per lo spagnolo è pagata a 5,60. Sinner invece ha quota decisamente più alte: successo in 5 set pagato a 7,20, la vittoria dell’italiano in 4 set a 6,20 e tre set a zero a 6.