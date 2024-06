Sinner riceve la notizia di essere n.1 al mondo e si emoziona: una scena dolcissima – VIDEO

Fabrice Santoro è stato un giocatore speciale, un vero mago della racchetta, capace di deliziare il pubblico con alcuni colpi ad altissimo livello di spettacolarità. Anche ora con un microfono in mano, però, la leggenda del tennis francese non ha smesso con gli effetti speciali, proprio come è accaduto quest’oggi nell’intervista a fine partita con Jannik Sinner.

L’altoatesino è diventato numero uno del mondo e la notizia è sopraggiunta mentre era in corso il suo match con Grigor Dimitrov. Santoro, però, ha deciso di tirare fuori la magia, temporeggiando nel dire a Jannik il tutto e partendo dalle classiche domande sulla prestazione, sull’avversario e sulla semifinale raggiunta.

In chiusura, però, Santoro ha voluto stupire lo stesso Sinner, comunicandogli che diventerà numero uno del mondo. Ricevuta la notizia Jannik si è subito notevolmente emozionato, lasciandosi quasi andare alla commozione nel lungo applauso che tutto il pubblico gli ha concesso. Un momento davvero speciale e molto toccante.

VIDEO SINNER RICEVE LA NOTIZIA DI ESSERE N°1 DEL MONDO

Anche l’ATP ha voluto rendere omaggio al neo numero uno del mondo con un video che celebra proprio questo immenso traguardo da parte di Sinner. Bisogna ricordare che Jannik è anche il primo italiano di sempre a raggiungere questo traguardo e il ventinovesimo giocatore della storia a diventare numero uno da quando si usa l’attuale sistema a punti.