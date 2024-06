Sinner, ora il n.1 va difeso: Alcaraz prima minaccia, ma non l’unica. I punti da difendere fino a Wimbledon

Jannik Sinner a partire da lunedì 10 giugno sarà il nuovo numero 1 del ranking ATP, ed è certo che, almeno fino a Wimbledon, né lo spagnolo Carlos Alcaraz, né il russo Daniil Medvedev, né il serbo Novak Djokovic, quest’ultimo a causa dell’operazione che lo costringerà a saltare Wimbledon, potranno superarlo in vetta alla classifica mondiale.

La matematica tiene invece in corsa il tedesco Alexander Zverev, ma occorrerà riformulare questa ipotesi al termine del Roland Garros in base agli ultimi risultati del teutonico e dell’azzurro. Se per il serbo i motivi di questa uscita di scena dalla corsa al numero 1 sono già stati elencati, per Medvedev ed Alcaraz le ragioni sono da ricercare nei tornei che questi disputeranno tra il Roland Garros e Wimbledon.

Medvedev sarà al via soltanto nel 500 di Halle, quindi, considerati gli scarti, anche in caso di successo in entrambe le manifestazioni (Wimbledon compresa) non potrebbe raggiungere Sinner. Discorso simile per Alcaraz, anche nel caso in cui questo dovesse battere Sinner in semifinale al Roland Garros e poi vincere il torneo.

Dopo il Roland Garros, infatti Alcaraz giocherà al Queen’s di Londra, torneo di categoria ATP 500, e poi a Wimbledon, entrambi vinti lo scorso anno: al massimo lo spagnolo potrà confermare i propri punti in classifica e non migliorarsi,

Dato che nella peggiore delle ipotesi Sinner avrà un margine di 945 punti sull’iberico. al termine del Roland Garros, e prima di Wimbledon ne scarterà soltanto 855, anche non prendendo parte a nessun torneo fino a Wimbledon incluso (l’azzurro giocherà anche ad Halle), resterebbe davanti allo spagnolo per almeno 90 punti.

Resta in corsa, almeno al momento, per l’aritmetica, il tedesco Alexander Zverev, ancora in gara al Roland Garros e poi iscritto al 250 di Stoccarda ed al 500 di Halle prima di Wimbledon: per restare in gara, però il teutonico dovrà battere l’australiano Alex de Minaur questa sera a Parigi ed almeno eguagliare il risultato di Sinner, altrimenti anche lui sarà tagliato fuori dalla contesa almeno fino alla fine di Wimbledon.

PUNTI DA DIFENDERE FINO A WIMBLEDON

JANNIK SINNER

17.06.2024 ATP Tour 250 s-Hertogenbosch (WC)QF 45

24.06.2024 ATP Tour 500 Halle QF 90

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon SF 720

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 855

NOVAK DJOKOVIC

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon F 1200

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 1200

CARLOS ALCARAZ

24.06.2024 ATP Tour 500 Queen’s Club W 500

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon W 2000

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 2500

DANIIL MEDVEDEV

17.06.2024 ATP Tour 250 s-Hertogenbosch R32 0

24.06.2024 ATP Tour 500 Halle QF 90

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon SF 720

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 810

ALEXANDER ZVEREV

24.06.2024 ATP Tour 500 Halle SF 180

15.07.2024 Grand Slam Wimbledon R32 90

Totale punti da difendere fino alla fine di Wimbledon: 270

RANKING ATP VIRTUALE AL 5 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9525 (10025 in caso di finale al Roland Garros – 10725 in caso di vittoria)

2 Novak Djokovic 8360

3 Carlos Alcaraz 7380 (7880 finale – 8580 vittoria)

4 Daniil Medvedev 6485

5 Alexander Zverev 5985 (6385 semifinali – 6885 finale – 7585 vittoria)

RANKING VIRTUALE SENZA GLI SCARTI FINO A WIMBLEDON

1 Jannik Sinner 9525 – 855 = 8670 (9170 in caso di finale al Roland Garros – 9870 in caso di vittoria)

2 Novak Djokovic 8360 – 1200 = 7160

3 Alexander Zverev 5985 – 270 = 5715 (6115 semifinali – 6615 finale – 7315 vittoria)

4 Daniil Medvedev 6485 – 810 = 5675

5 Carlos Alcaraz 7380 – 2500 = 4880 (5380 finale – 6080 vittoria)