‘Saranno Campioni’: Virginia Lampis, il talento del taekwondo in rampa di lancio per Los Angeles 2028

Sulla scia di fenomeni del calibro di Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, il movimento italiano del taekwondo è in buona salute e può guardare con fiducia al futuro in vista dei prossimi due cicli olimpici verso Los Angeles 2028 e Brisbane 2032. Uno dei giovani talenti più interessanti in rampa di lancio risponde al nome di Virginia Lampis, estremamente precoce e già capace di togliersi delle soddisfazioni importanti tra le cadette a livello internazionale.

Classe 2010, in forza alla Scuola Taekwondo Genova, l’azzurrina ha cominciato a raccogliere risultati notevoli nel 2022 vincendo tre tornei (Slovenia Open, Albania Open e Riga Open) e soprattutto conquistando un prezioso bronzo continentale Under 15 a Malta nella categoria -33 kg. Lampis ha saputo alzare ulteriormente l’asticella nella scorsa stagione, rendendosi protagonista di un’impresa strepitosa in quel di Sarajevo.

L’azzurrina, cedendo nel suo impressionante cammino un solo round alla greca Paraskev Karlogu in semifinale, ha infatti trionfato ai Mondiali Cadetti nella categoria -148 cm dimostrando un potenziale davvero elevato a soli 13 anni. Senza storia la finale con in palio il titolo iridato Under 15, vinta dalla ligure per 17-4 6-2 sulla tedesca Maria Koukousoudi.

Lampis ha cominciato bene anche la stagione corrente, imponendosi negli Open di Tirana e Sofia in attesa di mettere nel mirino anche l’oro europeo cadetti. La strada per raggiungere l’elite del taekwondo è ancora lunga, ma i presupposti per arrivare in alto sembrano esserci e sarà dunque molto interessante seguire il suo percorso di crescita da qui ai prossimi anni, quando dovrà riconfermarsi al vertice tra le junior e poi tra le senior.