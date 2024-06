Rugby: ufficializzata la lista dei convocati per il Summer Tour 2024

Oggi, giovedì 13 giugno, lo staff della Nazionale italiana di rugby maschile ha reso nota la lista dei convocati per il raduno che partirà il 19 giugno presso L’Aquila in preparazione al Summer Tour.

Sono trentatré i giocatori che si ritroveranno in Abruzzo in una serie di sessioni che culmineranno con tre test estivi, in cui gli azzurri affronteranno Samoa, Tonga e Giappone. Nel roster spiccano tre esordienti assoluti (Zarontello, Odiase e Gallagher). Mey invece ha già fatto parte della squadra maggiore lo scorso gennaio nella fase di lavoro in vista del Sei Nazioni.

Sabato 22 giugno l’Italia partirà alla volta della Nuova Zelanda, casa degli azzurri per la prima parte del Summer Tour. Il 5 luglio si svolgerà il primo match contro Samoa a cui seguirà quello con Tonga (12 luglio). L’incontro con il Giappone è invece pianificato per il 21 luglio a Sapporo.

Di seguito la rosa completa dei convocati

SUMMER TOUR 2024 RUGBY: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 53 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 41 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 26 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 5 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 21 caps)

Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 22 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 23 caps)

Loris ZARANTONELLO (Castres, esordiente)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 41 caps)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 54 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 7 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 19 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 2 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 38 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 55 caps)

David ODIASE (Oyonnax, esordiente)

Ross VINTCENT (Exeter, 4 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 21 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 8 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 8 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester, 29 caps)

Mediani di Apertura

Paolo GARBISI (Tolone, 36 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 9 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 35 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 17 caps)

Francois MEY (Clermont, esordiente)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 14 caps)

Ali/Estremi

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 19 caps)

Matt GALLAGHER (Bath Rugby, esordiente)

Monty IOANE (Lione 30 caps)

Louis LYNAGH (Harlequins, 2 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 8 caps)

Invitato

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)