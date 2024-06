Rugby, Test Match 2024: l’Italia sfiderà gli All Blacks a Torino

Manca l’ufficialità, ma a Parma durante la finale della Serie A Elite è stato il presidente federale Marzio Innocenti ad annunciare la sede della terza partita di novembre, quando l’Italia affronterà la Nuova Zelanda. E il match con gli All Blacks si disputerà a Torino, tramontate dunque le opzioni di Milano e Roma, di cui si era parlato negli ultimi mesi.

Gli azzurri tornano nel capoluogo piemontese dopo quasi dieci anni, con l’ultima sfida giocata dall’Italia a Torino che è datata 22 agosto 2015, quando gli azzurri sfidarono la Scozia in un match amichevole in vista della Rugby World Cup che si sarebbe disputata poche settimane dopo.

Decisa la città, ora sarà da capire in quale stadio di Torino si giocherà. Le opzioni, infatti, sono l’Olimpico Grande Torino, con capienza di soli 28.000 posti,, o l’Allianz Stadium di proprietà della Juventus, con capienza di 41.000 spettatori.

Definite, dunque, tutte le sedi per i test match autunnali dell’Italia. Gli azzurri esordiranno il 9 novembre allo Stadio Friuli di Udine, per poi spostarsi una settimana dopo al Luigi Ferraris di Genova per Italia-Georgia domenica 17 novembre, chiudendo, come detto, il 24 novembre a Torino contro gli All Blacks.