Rugby, Riccioni “Affronteremo squadre insidiose, buona la competitività interna”

Si avvicinano i test match estivi di rugby e si avvicina il tour in Estremo Oriente dell’Italia, che affronterà Samoa ad Apia il 5 luglio, prima di giocare contro Tonga e Giappone. E in vista delle tre sfide, dove i ragazzi di Quesada vogliono confermare le buone cose viste nello scorso 6 Nazioni, ecco il pensiero di Marco Riccioni, pilone dell’Italia e degli inglesi Saracens.

“E’ sempre un onore e un piacere fare parte di questo gruppo. Ho vissuto tanti “rientri” nei raduni per via di alcuni infortuni che mi hanno tenuto lontano dai campi” ha esordito Riccioni. “La preparazione verso le prossime partite prosegue al meglio”.

“Troveremo avversari insidiosi. Le prime due partite, contro Samoa e Tonga, saranno contro squadre molto fisiche che proveranno a spingere su questo fattore per metterci in difficoltà. Il Giappone credo che imposterà la partita più sul piano tattico. Noi dovremo farci trovare pronti in ogni situazione” continua il pilone azzurro.

“In squadra ci sono tanti giocatori di alto livello. In passato forse avrei sofferto la competitività. Adesso invece la vivo molto bene. Chiunque parte dal primo minuto è perché lo ha meritato, quindi giustissimo. Avere giocatori di qualità in squadra è un bene per tutti” ha concluso Riccioni.